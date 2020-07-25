BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,98
ALTIN 418,84
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Burak Yılmaz, ayrılması gündemde olan Gökhan ve Caner'e seslendi

Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve ayrılmalarını istemediği eski takım arkadaşları için "Ayrılırlarsa çok kırılırım, çok yanarım" dedi.

Abone ol

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, siyah beyazlı formayla geçirdiği günlerden sonra takımdan ayrıldı ve Fransız ekibi Lille'in yolunu tuttu. Deneyimli oyuncu, takımdan ayrılması konuşulan diğer arkadaşları Gökhan Gönül ve Caner Erkin hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan 35 yaşındaki santrfor, ikilinin Beşiktaş'tan ayrılması durumunda çok kırılacağını söyledi. Burak, "Bir Beşiktaşlı olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımımızdan ayrılmasına çok üzülüyorum. Ayrılırlarsa çok kırılırım, çok yanarım" ifadelerini kullandı.

"GİTTİKLERİ TAKIMIN ŞANSI ARTAR"
Burak, Türkiye'nin en iyi bekleri olarak nitelediği arkadaşlarının gideceği takımın şansının artacağını da söyledi ve Gökhan ve Caner giderse, gittikleri takımın şansı Beşiktaş'a göre %30 artar. Sırf bu yüzden bile takımda tutarım. Gökhan ve Caner, Türkiye'nin en iyi bekleri. İnşallah Beşiktaşımızdan gitmezler" sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

21 GOLE DİREKT KATKI
Burak Yılmaz, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon çıktığı 26 maçta 21 gole direkt katkı sağladı ve 14 gol, 7 asist kaydetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
3 kamu bankası, bazı otomobil markalarını kredi paketinden çıkardı
Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi
Çorum'da 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi yol çalışmasında kaldırıldı, mezar boş çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarrac'ı kabul etti
İsrail gazetesi Haaretz yazarı Fishman: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim
Tiryakilere tek seferde sigara bıraktıran tedavi yöntemi: Biorezonans
ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ’da eşini sokak ortasında darp etti
Bakan Soylu'dan, 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin ailesine ziyaret!
Della Miles: Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey
Sakarya'da hafif ticari araç yeni evli çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Araplardan Ayasofya yorumu Türkiye tarih yazıyor diğerleri tarih satıyor
Walison Fonseca kimdir yaşı kaç MasterChef’i yıktı geçti
Yorumlar