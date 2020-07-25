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Bakan Soylu'dan, 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin ailesine ziyaret!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'daki ailesini ziyaret etti.

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Bakan Soylu, başkanlık ettiği güvenlik toplantısının ardından, şehitler Ahmet ve Mehmet Oruç'un merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki ailesine ziyarette bulundu.

Baba Ali ve anne Senem Oruç ile görüşen Soylu'ya, Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı ve Abdullah Doğru, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Ziyarette, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

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