İsrail gazetesi Haaretz yazarı Fishman: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra bugün aslına döndü ve ibadete açıldı. Bu tarihi gün dünya basınının da ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii içerisinde gerçekleştirdiği Kur-an'ı Kerim tilaveti ise güne damga vuran gelişmelerdendi.

Yorum ve analizleri İsrail gazetesi Haaretz'de yayınlanan Amerikalı akademisyen dün da bu tarihi günü ilgiyle takip edenler arasındaydı. Fishman, Twitter hesabı üzerinden açılışa dair dikkat çeken çekici paylaşımlarda bulundu.

''Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim tilavetini takip eden ve o anların fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Fishman, İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu tarihi anda Ayasofya’da Erdoğan'ı Kur'an okurken duyduğumda ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez."

At this historic moment, even I get chills when I hear Erdogan reading the Quran in Hagia Sophia. At one moment, I am silenced, mixed w/so many feelings. No one can underestimate magnitude of this. pic.twitter.com/C1YJE4Zc1f