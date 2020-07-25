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İsrail gazetesi Haaretz yazarı Fishman: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim

Yazıları İsrail gazetesi Haaretz'de yayınlanan Amerikalı akademisyen Louis Fishman, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ndeki Kur-an'ı Kerim tilaveti anların fotoğrafını "Ben bile ürperdim. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez" yorumu ile birlikte paylaştı.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra bugün aslına döndü ve ibadete açıldı. Bu tarihi gün dünya basınının da ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii içerisinde gerçekleştirdiği Kur-an'ı Kerim tilaveti ise güne damga vuran gelişmelerdendi.

Yorum ve analizleri İsrail gazetesi Haaretz'de yayınlanan Amerikalı akademisyen dün da bu tarihi günü ilgiyle takip edenler arasındaydı. Fishman, Twitter hesabı üzerinden açılışa dair dikkat çeken çekici paylaşımlarda bulundu.

''Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim tilavetini takip eden ve o anların fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Fishman, İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu tarihi anda Ayasofya’da Erdoğan'ı Kur'an okurken duyduğumda ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez."

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