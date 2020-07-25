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Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Tranzon'un'un Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu'na koronavirüs teşhisi konuldu. Belediyeden yapılan duyuruda Sarıoğlu ile son 4 gün içinde temas edenlerin dikkatli olmaları istendi.

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Of Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada belediye başkanı Salim Salih Sarıoğlu'nun bugün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Son birkaç gün yoğun programı nedeniyle kendini halsiz hisseden Başkan Sarıalioğlu, Of Devlet Hastanesi'ne giderek Kovid-19 testi yaptırdı. Akşam saatlerinde gelen test sonuçları pozitif çıktı. Of Belediye Başkanlığından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayınlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BAŞKAN'LA TEMAS KURANLAR UYARILDI
"20- 24 Temmuz tarihleri arasında belediye başkanımızla yakın temas kuran vatandaşlarımızın kendilerine birkaç gün boyunca dikkat etmeleri, yakın çevreleriyle ve aileleriyle temas kurmamaları, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri durumunda en yakın sağlık birimine müracaat ederek test yaptırmaları önemle rica olunur. Yüksek ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri bulunmayan vatandaşlarımızın Kovid-19 testi için sağlık birimlerini gereksiz yere meşgul etmemeleri önemle rica olunur. Belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını rabbimizden diliyor ve dualarınızı bekliyoruz" denildi.

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