Trabzonspor, Kayserispor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, 34. haftada Hes Kablo Kayserispor ile kozlarını paylaştı ve mücadeleyi Alexander Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 kazandı.

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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e resmen kaptıran Trabzonspor, sezonun son haftasında Hes Kablo Kayserispor'la kozlarını paylaştı. Karadeniz ekibi, rakibini deplasmanda mağlup etti ve karşılaşmayı 2-1 kazandı. Trabzonspor sezonu 65 puanla 2. sırada tamamladı. Karşılaşmada Trabzon'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Filip Novak ve 90+6. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

SÖRLOTH GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Sezonun son maçlarından ardından Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, gol sayısını 24'e çıkardı ve gol krallığında zirveye oturdu. Sörloth'u takip eden isim 22 golle Alanyasporlu Papiss Cisse.

KAYSERİSPOR KÜME DÜŞTÜ

Hes Kablo Kayserispor, 32 puanda kaldı ve sezonu 18. sırada tamamlayarak TFF 1. Lig'e düştü.

Kayserispor 1-2 Trabzonspor

90+6. Alexander Sörloth GOOL

86'GOL! Penaltıda topun başına geçen Henrique topu ağlara gönderdi.

63'GOL! Novak'ın pasıyla topla buluşan Sörloth ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Lung ilk pozisyonda gole izin vermezken seken topa sol ayağıyla düzgün vuran Novak topu filelere yollayarak takımını öne geçirdi.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı



45'İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

Pozisyon39'Hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda Pereira sağ kanattan ortayı yaptı. Sörloth'un kafa vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.



36'Kayserispor inanılmaz bir pozisyon kaçırdı! Kvrzic'in yaptığı ortada Henrique kafayı vurdu ancak Uğurcan enfes bir kurtarışla gole izin vermedi. Henrique seken topa bir kez daha vururken kaleci Uğurcan çizgi üstünde bir kez daha gole izin vermedi.



30'Ekuban'ın soldan ortasında Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı

12'Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta Ekuban ceza sahası içinde gelişine şutunu çekti top az farkla üstten auta çıktı.



10'Kayserispor etkili geldi! Hasan Hüseyin'in uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sapunaru'nun şutu üstten dışarı çıktı

Sarı Kart6'Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak sarı kart gördüSarı Kart - Abdulkadir Parmak



3'İlk atak Trabzonspor'dan! Ceza yayı üstünde topla buluşan



Abdülkadir Ömür'ün şutu kaleci Lung'da kaldı.

Maç Başladı1'Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı

Kayserispor - Trabzonspor ilk 11'ler:

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth