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Göksel Gümüşdağ: İrfan Can'la Sevilla ilgileniyor

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul ekibinin şampiyonluğunu ve gündemini değerlendirdi.

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6 yıllık tarihinde ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular NTV canlı yayınında konuştu.

Şampiyonlukta önemli rol oynayan isimlerden olan İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili Başkan Gümüşdağ ve oyuncunun kendisinden açıklama geldi.

''Sevilla ilgileniyor''
25 yaşındaki futbolcuya İspanya'dan talip olduğunu belirten Gümüşdağ, ''İrfan Can'ı, Sevilla takip ediyor. Aynı şeyi Cengiz'e de söylemiştik, 'Hayalini Avrupa'ya kur' dedik.'' şeklinde konuştu.

''Fenerbahçe istedi, göndermedik''
Öte yandan Gümüşdağ, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir'i daha önce Fenerbahçe'nin de istediğini ancak kendilerinin göndermediklerini söyledi.

Gümüşdağ, "Fenerbahçe Mahmut'u da istedi, İrfan'ı da istedi ama hiçbirini göndermedik. Mahmut'a sormadık, bizimle olmak istediğini biliyorduk. Doğru bir karar verdiğimiz de ortada." ifadelerini kullandı.

''İspanya'ya gitmek istiyorum''
Bu açıklamanın ardından konuyla ilgili konuşan İrfan Can Kahveci ise, ''Başkan ile sezon başında sözleşme imzalarken, 'Şampiyon olup Avrupa'ya gideceğim' diye söz vermiştim. Başkan da 'Öyle bir şey olursa izin veririm' demişti. İspanya Ligi'ni istiyorum. Hedefim o.'' dedi.

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