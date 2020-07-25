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Hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

Hac görevini yerine getirmek için yola çıkan Suudi hacı adayları Cidde Uluslararası havalimanına ulaştı. Kutsal topraklara ulaşmak isteyen adaylar havalimanında bir dizi koronavirüs önleminden geçirildi.

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Bu yıl sadece ülke içindeki vatandaşlara hac iznini verildiği Suudi Arabistan’da farklı şehirlerden gelen hacı adayları Cidde’ye ulaştı. Havalimanında adayların koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü; sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları sağlandı. 

Önlemlerin ardından hacı adayları, havaalanında yetkililerin yönlendirmesiyle kutsal topraklara ayak bastı.

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