Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı özet ve golleri

Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Sivasspor'un da Göztepe'ye 3-1 yenilmesiyle birlikte ligi üçüncü sırada tamamladı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Siyah-beyazlıların gollerini Atiba (P), Diaby ve Elneny (P) kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla ligi 62 puanla üçüncü sırada tamamladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEBİLİR

Bu sonucun ardından UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uymaması gerekçesiyle Avrupa'dan men edilen Trabzonspor'un cezasının CAS'ta onanması olasılığında, siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

SİVASSPOR MAĞLUP OLDU

Son haftaya siyah-beyazlıların 1 puan önünde üçüncü sırada giren Sivasspor ise Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda karşılaştıkları İzmir ekibine 3-1 mağlup olarak ligi 60 puanla 4. sırada tamamlamış oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ 0-3 BEŞİKTAŞ (CANLI)

90'Beşiktaş, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

83'Beşiktaş'ta Dorukhan N'Koudou'nun yerine oyuna girdi.Georges-Kevin N'Koudou - Dorukhan Toköz



Deplasman Golü81'Elneny, penaltı atışında kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi.Gol - Mohamed Elneny



Penaltı80'Savunmanın arkasına sarkan Diaby, kaleci Burak'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.Penaltı - Mohamed Elneny



Oyuncu Değişikliği79'Gençlerbirliği'nde Candeias yerini Rahmetullah'a bıraktı.Daniel Candeias - Rahmetullah Berisbek

Deplasman Golü78'Beşiktaş Diaby'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

56'Gençlerbirliği gole çok yaklaştı! Halil İbrahim sol kanattan altıpasa pasını çıakrttı. Soner bomboş durumda yakın mesafeden topu üstten auta gönderdi.



Deplasman Golü51'Penaltı atışını Atiba kullandı, direğin içine çarpan top ağlara gitti



İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

43'Beşiktaş'ta N'Koudou'nun attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Böylece ilk yarıda Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ın attığı goller VAR ile iptal edilmiş oldu.Gol - Georges-Kevin N'Koudou



Sarı Kart41'Boyd, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Tyler Boyd



38'Elneny'nin sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direkte Güven kafayı vurdu. Top üstten auta gitti. Hakem bu pozisyonda Güven'in rakibine faul yaptığını tespit etti.



Oyuncu Değişikliği33'Beşiktaş'ta sakatlanan Roco, yerini Necip'e bıraktı.Enzo Roco - Necip Uysal



33'Flavio, yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta direkt kaleye vurdu. Takım arkadaşından seken top filelere gitti. Ama VAR incelemesi sonrasında bu pozisyonda topun Gençlerbirliği oyuncusunun eline çarptığı gerekçesi ile gol iptal edildi.

14'Diaby sağ kanattan ceza sahasına sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi. Ama hakem Diaby'nin topu elle kontrol ettiği gerekçesi ile golü iptal etti.



12'Beşiktaş gole yaklaştı! Boyd'un sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Atiba'nın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.



Sarı Kart10'Berat Ayberk, Güven Yalçın'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Berat Ayberk Özdemir



5'Rıdvan'ın sol kanattan ortasında top yan direkten döndü. Yardımcı hakem bu pozisyonda topun dışarıdan içeriye döndüğünü işaret etti. Oyun aut atışı ile yeniden başladı



2'Atiba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Diaby, dar açıdan vuruşunu yapmak istedi. Savunmadan seken top kornere gitti.



1'Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven

Gençlerbirliği'nin 11'i: Ertaç, Erdem, Arda, Flavio, Halil, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker