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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Sarrac'ı kabul etti.

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Türkiye, başta Fransa, Rusya, Mısır ve diğer birçok dünya devletlerine karşı meşru Libya hükümetine verdiği desteği kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği başarılar sayesinde, bölgede söz sahibi olmak isteyen birçok devletin desteklediği Hafter milisleri, Libya'da kontrol altında tuttukları bölgeleri birer birer kaybediyor.

Türkiye'nin Libya'ya desteği, savaşı meşru hükümetin lehine çevirdi
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da, bölgede süregelen son gelişmeleri görüşmek için bugün İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Libya'nın ulusal güvenliği konusunda şu zamana dek alınan önlemlerin ve atılacak adımların görüşüldüğü buluşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programı arasında yer almıyordu.

Bölgede yaşananlar ve petrol faaliyetleri masada
Hafter milislerinin bölgeden tamamen temizlenmesi ve Mısır tarafından Libya'ya yapılması planan askeri müdahalenin ana gündem maddelerini oluşturduğu görüşmede, ortaklaşa yapılacak petrol faaliyetleri de masaya yatırıldı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin dün İstanbul'da bir araya geldiği bildirilmiş, görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, her iki tarafın Libya krizine siyasi çözümünün Suheyrat Anlaşması, Birleşmiş Milletler kararları ve Berlin konferansının verilerine uygun bir şekilde olması gerektiğini vurguladığı aktarılmıştı.

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