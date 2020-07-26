Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi

Kayserispor-Trabzonspor maçı sonrası saha karıştı. Kayserisporlu futbolcular, bitiş düdüğünün ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Olaya polis ekipleri müdahale etti.

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Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle sahada olaylar çıktı. Kayserisporlu futbolcular maç sonunda soyunma odasından çıkarak hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Polis ekipleri müdahale ederek gerginliği büyümeden bir engelledi. Cüneyt Çakır ve ekibine tepki devam ederken ambulans çağrıldı.

Cüneyt Çakır gol kararı vermedi

Mücadelenin 36. dakikasında Henrique'nin vurduğu şutta Trabzonsporlu kaleci Uğurcan topu içeriden çıkarmış ancak hakem Cüneyt Çakır, gol kararı vermemişti.

"Dizayn edilmiş bir ligi tiyatro gibi izledik"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Büyük hatalar yapıldığını kaydeden Gözbaşı, "El var görmüyor, VAR vermiyor, penaltıyı vermiyor. Dizayn edilmiş bir ligi tiyatro gibi izledik. Herkesi, her şeyi yendik ama maalesef biz bugün Trabzon'a değil, hakeme yenildik" ifadelerini kullandı.

Gözbaşı ayrıca, sosyal medya hesabından pozisyonun görüntüsünü paylaşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bir şehrin, bir takımın kaderi ile büyük bir mücadele örneği ile oynamak bu kadar mı kolay?" notuyla tepki gösterdi.

Trabzonspor'a 90+6'da yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve 32 puanla Süper Lig'e veda etti.