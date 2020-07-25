Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı özeti ve golleri

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezonunu galibiyetle noktaladı ve 7. sırada bitirdi. Kaptan Emre Belözoğlu da bu karşılaşmayla birlikte 24 yıllık futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı lacivertliler 2019/20 sezonunu 53 puanla 7. sırada tamamladı. Avrupa kupalarına katılma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe'de son haftadaki galibiyet golleri 39. dakikada Emre Belözoğlu, 60. dakikada Garry Rodrigues ve 90. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.

RİZE LİGDE KALDI

Rakiplerinin puan kaybetmesiyle 35 puanla 15. sırada kalan ve küme düşmekten kurtulan Çaykur Rizespor'un tek golünü 53. dakikada Milan Skoda kaydetti.

KAPTANDAN VEDA

Sarı lacivertli ekipte kaptan Emre Belözoğlu, 24 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı. 39 yaşındaki orta saha, 64. dakikada oyundan çıktı ve kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın koluna taktı.

Fenerbahçe 3-1 Çaykur Rizespor

90'Son düdük geldi ve karşılaşma bu golle 3-1 sona erdi.



Ev Sahibi Golü 90'GOL! Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golüyle 3-1 öne geçti!

77'Fenerbahçe'de Garry Rodrigues çıktı. Muhammed Gümüşkaya oyunda.

60'GOL! Fenerbahçe, Rodrigues'in golüyle 2-1 öne geçti!Gol - Garry Rodrigues



55'Rizespor atağında Garmash'tan pası alan Melnjak, ceza alanı ön çizgisinden sert vurdu. Kaleci Harun, üzerine gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.



Deplasman Golü53'GOL! Çaykur Rizespor'da Skoda topu ağlara gönderdi, maçta yeniden eşitlik var!



Rizespor, Boldrin'le hızlı atağa çıktı. Boldrin'in savunma arkasına yerden gönderdiği topla Skoda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-1

45'İlk yarının sonuna 4 dakika uzatma ilave edildi.

39'Emre Belözoğlu, penaltı atışında topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti!Gol - Emre Belözoglu

Penaltı37'Emre Belözoğlu ceza alanı içinde yerde kaldı! Fenerbahçe penaltı kazandı!

17'Fenerbahçe'de Serdar Aziz sarı kart gördü.Sarı Kart - Serdar Aziz



16'Fenerbahçe'de Dirar sağ kanatta boş bir alan buldu. Ceza alanı içine bakıp ortasını yaptı. Arka direğe yönelen top herkesi aştı ve taca çıktı.



8'Kale vuruşu sonrası kafayla indirilen topla Boldrin karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Harun topu çıkardı ancak pozisyon sonlanınca ofsayt bayrağı da havaya kalktı.



6'Fenerbahçe etkili geldi! Sağ kanattan sokulan Rodriguez,



Ferdi'ye pasını verdi. Ferdi kaleyi karşıdan gören pozisyonda bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan üzerine gelen topu kontrol etti.



Maç Başladı1'Kadıköy'de karşılaşma başladı!

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar

Çaykur Rizespor ilk 11'i:

Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda