Kemal Kılıçdaroğlu 'okul arkadaşı' Devlet Bahçeli'yi 'Atatürk' üzerinden vurdu!

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, okul arkadaşı olan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaretleri üzerinden eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şeriat isteyenlere de "Aklınızdakini kursağınızda bırakırız!" diye gözdağı verdi.

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CHP'nin devrik Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Kılıçdaroğlu, şeriat isteyenlere de "Aklınızdakini kursağınızda bırakırız!" diyerek gözdağı verdi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım...

- Ağzından salyalar akarak, Kurtuluş Savaşı kahramanımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e çatallı dilini uzatan soysuza tek kelime edemeyen okul arkadaşım, 15 Temmuz darbe girişimi için asılsız bir iddianın peşine düşmüş ve hemen savunmaya geçmiştir.

Bir zamanlar ne kadar cesur konuşurdu

- Oysaki bir zamanlar ne kadar cesur konuşurdu, suda ateşin nasıl yanmayacağını, balda tuzun bulunmayacağını ve kimden Cumhurbaşkanı olmayacağını söylerdi. Şimdi Atatürk'e dil uzatanlara dahi bir şey diyemiyor...

Aklınızdakini kursağınızda bırakırız!

- İyi dinleyin, Köhne Bizans'ın Yıldız burcunda ikamet eden baykuş özentilerine ve kalıntılarına söylüyorum; Türkiye’nin yönetim şekli ile ilgili tartışmalar 29 Ekim 1923'de ebediyen son bulmuştur! Aklınızdakini kursağınızda bırakırız!