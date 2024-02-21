BIST 9.306
DOLAR 31,01
EURO 33,55
ALTIN 2.024,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Okul müdürünün darp edilmesine 3 gözaltı!

Okul müdürünün darp edilmesine 3 gözaltı!

Samsun'da bir lisede görevli müdürün aracının içinde darp edilmesi olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Avni Asal İlkokuluna ait otoparkta okul müdürü Fırat Ş. (58) tanımadığı 2 kişi tarafından aracının içinde darp edildi. Saldırganlar kaçarken, hastaneye kaldırılan ve darp sonucu yaralanan Fırat Ş. tedavi altına alındı. Yaralı müdür kimseyle bir probleminin bulunmadığını belirterek, saldırganları tanımadığı söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada 2 saldırganın olay sonrası bindiği aracı tespit etti. Polis darp olayına karışan 17 yaşındaki A.M.C. ile olay sonrası saldırganların bindiği araçta bulunan O.K.(34) ve Y.U.'yu (25) gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.M.C. ile Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan O.K. ve Y.U., Samsun Adliyesine sevk edildiler. Darp olayına karışan ikinci kişi olan A.Y.'nin (24) ise yakalanmasına çalışılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Annesinin reddettiği kuzuya bebek şefkati gösterdiler
Annesinin reddettiği kuzuya bebek şefkati gösterdiler
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Murat Kurum: Deprem en büyük gerçeğimiz
Murat Kurum: Deprem en büyük gerçeğimiz
Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunda ne kadar süre havada kaldı?
Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunda ne kadar süre havada kaldı?
Kadıköy'de dairede çıkan yangın korkuttu
Kadıköy'de dairede çıkan yangın korkuttu
İzmir'de doktoru darbeden 3 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası!
İzmir'de doktoru darbeden 3 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Togg ile Erciyes’te pistlerin tozunu attırdı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Togg ile Erciyes’te pistlerin tozunu attırdı
Trabzon’dan Bakü’ye gittiler, başarılı ameliyata imza attılar
Trabzon’dan Bakü’ye gittiler, başarılı ameliyata imza attılar
Evi soyulan köylü son sistem güvenlik kamerasıyla tedbir aldı!
Evi soyulan köylü son sistem güvenlik kamerasıyla tedbir aldı!
İslahiye'deki depremzedeler kalıcı konutlara yerleşmeye başladı
İslahiye'deki depremzedeler kalıcı konutlara yerleşmeye başladı
Afişler teker teker toplandı! Murat Kurum, İBB yönetimine tepki gösterdi
Afişler teker teker toplandı! Murat Kurum, İBB yönetimine tepki gösterdi
Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu piste çıkıyor!
Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu piste çıkıyor!