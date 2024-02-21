BIST 9.304
DOLAR 31,01
EURO 33,55
ALTIN 2.022,81
HABER /  GÜNCEL

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunda ne kadar süre havada kaldı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunda ne kadar süre havada kaldı?

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirdi.

Abone ol

Kotil, KAAN'ın ilk uçuşu dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Temel Kotil, paylaşımında, "Bugün gurur günümüz. KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de dairede çıkan yangın korkuttu
Kadıköy'de dairede çıkan yangın korkuttu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İzmir'de doktoru darbeden 3 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası!
İzmir'de doktoru darbeden 3 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Togg ile Erciyes’te pistlerin tozunu attırdı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Togg ile Erciyes’te pistlerin tozunu attırdı
Trabzon’dan Bakü’ye gittiler, başarılı ameliyata imza attılar
Trabzon’dan Bakü’ye gittiler, başarılı ameliyata imza attılar
Evi soyulan köylü son sistem güvenlik kamerasıyla tedbir aldı!
Evi soyulan köylü son sistem güvenlik kamerasıyla tedbir aldı!
İslahiye'deki depremzedeler kalıcı konutlara yerleşmeye başladı
İslahiye'deki depremzedeler kalıcı konutlara yerleşmeye başladı
Afişler teker teker toplandı! Murat Kurum, İBB yönetimine tepki gösterdi
Afişler teker teker toplandı! Murat Kurum, İBB yönetimine tepki gösterdi
Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu piste çıkıyor!
Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu piste çıkıyor!
Edirne’de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Edirne’de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı!
Okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı!
Muğla'da kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı!
Muğla'da kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı!