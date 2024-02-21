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Muğla'da kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı!

Muğla'da kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaza yapan lastik yüklü kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Ayhan Y. (52) idaresindeki 34 HYP 197 plakalı araç lastiği yüklü kamyon, Fethiye-Antalya karayolu Sarıyer mevkiinde ormanlık alana devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılıp kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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