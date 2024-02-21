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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

BBP lideri Destici kendi adaylarıyla seçime girecekleri il sayısını açıkladı

BBP lideri Destici kendi adaylarıyla seçime girecekleri il sayısını açıkladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "51 ilin 15'inde kendi amblemimiz ve adayımızla, diğerlerinde ise Cumhur İttifakı'mızla seçime giriyoruz." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olamayacağını belirten Destici, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Destici, "Bugünün dünyasında, teknolojinin bugünkü ulaştığı seviyede, iş kazalarının, özellikle maden kazalarının kaderle izah edilmesini kabul edemeyiz. Maden işletmelerinde, insan hayatını şansa bırakacak hiçbir eksikliği kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Partisinin yerel seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Destici, şöyle konuştu:

"BBP olarak, 519 büyükşehir ilçesinin 233'ünde kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Diğerlerinde ise Cumhur İttifakı'yla giriyoruz. 51 ilin 15'inde kendi amblemimiz ve adayımızla, diğerlerinde ise Cumhur İttifakı'mızla seçime giriyoruz. Bu 51 ilin ilçe belediye başkan adaylıklarının 68'inde ise kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Belde belediye başkan adaylarının ise 59'unda kendi adaylarımızla giriyoruz. Partimiz, camiamız, Cumhur İttifakı'mız ve seçime katılan ama vatan millet düşmanı olmayan tüm partiler ve adaylar için seçimlerin hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum."

BBP ve CHP arasındaki "seçim sloganı" tartışmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Destici, "Özgür Bey'i yanlış bilgilendiriyorlar. Özgür Bey boş konuşuyor demek istemiyorum ama doğru konuşmuyor ya da eksik konuşuyor. 2019'da BBP Sivas Belediye Başkan adayı 'İşimiz Sivas, gücümüz Sivas' sloganını kullanıyor. Biz bunu 2019 yerel seçimlerinde de kullandık. Hukukçularımız konuyu takip ediyor. Biz emeğe saygı istiyoruz." diye konuştu.

Destici, daha sonra partisine katılanlara rozetlerini taktı.

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