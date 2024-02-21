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Muğla Büyükşehir 10 yılda 651 km kanalizasyon hattı yaptı

Muğla Büyükşehir 10 yılda 651 km kanalizasyon hattı yaptı

Muğla’nın 13 ilçesinde alt ve üst yapı yatırımlarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi 2014-2024 yılları arasında il genelinde 650 km kanalizasyon hattı çalışması yaptı.

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 Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı kanalizasyon çalışması uzunluk olarak Muğla’dan İstanbul arası mesafeye eşit.
2014-2024 yılları arasında altyapıya 2 Milyar 566 Milyon TL yatırım yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynakları ve sağladığı kredilerle Muğla’nın altyapısına büyük yatırım yaptı. En büyük altyapı yatırımının kazandırıldığı Bodrum’da Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi ve diğer kanalizasyon çalışmaları ile 172 km, Fethiye’de Hisarönü- Ovacık bölgesi 121 km ve diğer kanalizasyon çalışmaları ile 177 km, Milas ilçesine 154 km, Ula ilçesinde 57 km, Dalaman ilçesinde 22 km, Kavaklıdere ilçesinde 12 km ve diğer ilçelerle birlikte 651 km kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin Ören Mahallesi’nde 58 km kanalizasyon çalışması da devam ediyor.
Kanalizasyon hatlarında yüzde 32 artış
Muğla’da büyük bir altyapı yatırımı başlatan Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında 2068 km’de aldığı kanalizasyon hattı miktarını 2024 yılında 2719 km’ye çıkardı. Böylece il genelinde kanalizasyon hatlarında devam eden çalışmalarla yüzde 32 artış sağladı. 651 km yeni kanalizasyon hattı yapan Büyükşehir Belediyesi birçok ilçeyi modern altyapıya kavuşturdu.

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