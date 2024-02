Başkan Büyükkılıç’tan zirvede ‘bilişim’ vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nda Erciyes Teknopark A.Ş. ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi’ne katıldı.

Abone ol

Başkan Büyükkılıç, bilişime ve teknolojiye özel önem verdiklerini söyleyerek, her yıl uluslararası bilişim etkinliği düzenleyeceklerini vurguladı.

Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleşen Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi’nde Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektör yardımcıları, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ve değişik illerden gelen katılımcılar yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Biz sizleri seviyoruz, dua ediyoruz, iyi ki varsınız. Gençlerimizi yüreklendirecek, onları yönlendirecek çalışmalara her türlü desteği veriyoruz” dedi.

Büyükkılıç, kendi kendine yetebilen ve dünya şehirlerine yazılım ve bilişim hizmetlerini ihraç edecek şirketleri bünyesinde taşıyan bir şehir olmayı amaçladıklarını, organize sanayi bölgeleri ile onur ve gurur duyduklarını ifade etti.

“Akıllı şehircilik daire başkanlığımızı kuracağız”

Başkan Büyükkılıç, sürdürülebilir ve dirençli şehirleri olmazsa olmaz olarak gördüklerini, depremden sonra çok daha önem arz eden bir boyut olduğunu, daha da geliştirerek, merkez ve tüm ilçelerde bu çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı ile daha da bilinçli, daha da kuşatıcı, kapsayıcı çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her geçen gün belediyecilikte ihtiyaç duyduğumuz teknolojik gereksinimler ve bilişim hizmetleri için Erciyes Teknopark firmalarımızdan daha da hizmet aldığımızı ve iş birliğimizi sürdürdüğümüzü bilmenizi istiyorum. Bu iş birliğini geliştirmek amacıyla 2019 yılında Akıllı Şehircilik Çalıştayı yapmıştık. Bu çalışmalarımızı daha sonraki süreçlerde de sürdürdük. Her toplantıda yeni iş birlikleri ve etkileşimler sağlandı. Önümüzdeki yıllar Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’mızı kurmak suretiyle daha da bilinçli, daha da kuşatıcı kapsayıcı çalışmaları önemsediğimizi, olmazsa olmaz olarak gördüğümüzü vurgulamak isterim. Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’mız ile bu şehrin sorunlarını ve ihtiyaçlarını, bu şehrin bilişim çözümleriyle karşılıyor olacağız. Biriktirdiğimiz tüm verileri nitelikli ve açık hale getirerek, yapay zekâ algoritmalarını bilgiye ve hizmete dönüştüreceğiz. Bu inovasyonu burada yer alan firmalarımızla gerçekleştireceğiz. Bizim olmazsa olmazlarımız ve paydaşlarımız olarak bize katkı sağlayacak. Biz de ekonomik olarak ya da Ankara boyutunda yapılması gereken çalışmalar olarak sizlere her türlü desteği sağlamayı görev edineceğimizi bilmenizi istiyorum.”

Gençleri ilkokul seviyesinden başlayıp geleceğe hazırladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bilim Merkezi’mizde ilkokul seviyesinde geleceğe hazırlamaya başladığımız gençlerimizle ortaokul, lise ve üniversite hayatları boyunca TUBİTAK, Teknofest gibi birçok fikir yarışmalarında çalışma mekânı ve malzeme desteklerimizi sürdürdüğümüzü buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

“Uluslararası bilişim etkinliği düzenleyeceğiz”

Büyükkılıç, bilişime ve teknolojiye özel önem verdiklerini söyleyerek, “Ayrıca Kayseri’de yeni kurulmuş olan Türkiye Bilişim Derneği Kayseri şubesiyle her yıl uluslararası bilişim etkinliği düzenleyerek bu farkındalığın artmasını sağlayacağız. Kayseri’yi, ticareti, sanayisi, gastronomisiyle değil, değişik alanda inşallah bu şehri tanıyacaklar. Bizim için akıllı şehircilik demek, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, bilişim firmaları ve STK’lar ile ortak akılla hep birlikte bilişim eko sistemi mantığı ile şehrin yönetilmesidir. Bu vesileyle aramızda bulunan kıymetli iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza, bu şehrin çalışkan, üretken, cesaretli ve en önemlisi güvenilir, firma ve girişimlerine destek olacağımızı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da programa ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek, Erciyes Üniversitesi ve Teknopark olarak yürüttükleri çalışmalardan söz etti. Prof. Dr. Altun, “Erciyes Üniversitesi Türkiye araştırma üniversiteleri arasında 8’inciliğe yükselmiş bir devlet üniversitesi olarak bilim ve teknolojik faaliyetlerin olduğu her alanlarda mutlaka kendisinden söz ettiren çalışma ve gayretler içerisinde olan bir yükseköğretim kurumudur. Yapılmış olan faaliyetleri heyecanla takip ediyoruz” dedi.

Altun, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere Kayseri protokolünün Erciyes Üniversitesi ile birlikte hareket ettiğine ve böylelikle daha güçlü sonuçlar elde ettiklerine de vurgu yaptı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise 1 buçuk aydır Kayseri’de görev yaptığını ve böyle heyecanlı bir etkinlik içerisinde bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, 2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber hız kazanan, ivme kazanan milli teknoloji hamlesi bulunduğunu kaydetti. Şahin, Kayseri’ye geldiğinde, Summit Erciyes Zirvesi ve daha önce yapılmaya başlanmış ve devam edilen ‘Benim İşim Girişim’ gibi çalışmalarla bu bölgede çok ciddi bir potansiyel keşfedildiğini ve başarı hikâyeleri yazıldığını söyledi.

Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Serhat Dalkılıç da Erciyes Teknopark’ın faaliyetlerinden bahsederek gerçekleştirdikleri çalışmalarla, bugüne gelindiğinde İstanbul’dan sonra en çok melek yatırımcıya sahip ilin Kayseri olduğunu vurgulayarak Kayseri’de 145 melek yatırımcı bulunduğunu ifade etti. Dalkılıç, Summit Erciyes etkinliğinde paydaşlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, kendisine destek veren Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeler ve kurum kuruluşlara teşekkürlerini iletti.