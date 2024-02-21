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Diyarbakır’da yağmur suyu şebekesi yenileniyor

Diyarbakır’da yağmur suyu şebekesi yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Meyve Sebze Hali Kompleksi’nde çökmelerin meydana geldiği yağmur suyu şebekesi yerine yeni hat oluşturmak amacıyla çalışmalara başladı.

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Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Meyve Sebze Hali Kompleksi’ndeki yağmur suyu şebeke hattını yenilemek için harekete geçti.

Meyve Sebze Hali yönetimi tarafından yapılan başvuru üzerine DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda yağmur suyu şebeke hattında çökmelerin meydana geldiğini tespit etti.
DİSKİ ekipleri, incelemelerin ardından Meyve ve Sebze Hali’ndeki kanalizasyon şebekesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi’nin talimatıyla ekipler, yeni bir yağmur suyu şebeke hattı için çalışmalara başladı. Yağmur suyu şebeke projesini hazırlayan ekipler, Meyve ve Sebze Hali Kompleksi’ndeki yeni yağmur suyu şebeke hattının çalışmalarına başladı.
Ekipler, başlattığı çalışmalar çerçevesinde yağmur suyu şebeke hattı ile birlikte 5 yağmur suyu ızgarası yapacak.

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