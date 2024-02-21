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Seyrantepe’den İsmetpaşa pazaryerine servis hizmeti

Seyrantepe’den İsmetpaşa pazaryerine servis hizmeti

Yalova Belediyesi, Seyrantepe Mahallesi ile İsmetpaşa Mahallesi arasında yeni açılan pazaryeri için servis hizmetlerini hafta sonu itibariyle başlatmaya hazırlanıyor.

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Seyrantepe Muhtarlığı önünden kalkmaya başlayacak olan servis aracı, her Pazar günü belirlenen saatlerde hareket edecek.

Saat 13.00, 15.00 ve 17.00’de Seyrantepe Muhtarlığı önünden kalkacak olan servis aracı, İsmetpaşa Mahallesi pazaryerine ulaşacak. Aynı şekilde, pazaryerinden dönüş seferleri de planlanmış olup saat 14.00, 16.00 ve 18.00’de İsmetpaşa Mahallesi pazaryerinden Seyrantepe Muhtarlığına dönüş sağlayacak.

Yalova Belediyesi’nden konutla ilgili yapılan açıklamada, “Bu servis hizmeti sayesinde, vatandaşlarımız pazaryerine rahatlıkla ulaşabilecek ve alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

Yalova Belediyesi olarak halkımızın ihtiyaçlarını gözeterek bu tür kolaylıkları sağlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları düzenlenecek olan servis seferleri, hem Seyrantepe Mahallesi sakinlerine hem de İsmetpaşa Mahallesi sakinlerine hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Vatandaşlarımızın bu hizmetten en iyi şekilde fayda sağlamalarına özen göstereceğiz” denildi.

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