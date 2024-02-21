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Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 152 bini aştı

Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 152 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu’da Ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 152 bin 480 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Kastamonu’da Ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 152 bin 480 oldu. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 45,8’ini otomobil, yüzde 23,5'ini traktör, yüzde 13,5'ini kamyonet, yüzde 10,8'ini motosiklet, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.
Öte yandan, Kastamonu’da Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen ayki gibi 640 adet oldu.

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