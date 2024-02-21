Ekrem İmamoğlu, vaatlerini açıkladı! 100 bin öğrenciye ücretsiz ulaşım desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Adil İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı'nda seçim vaadlerini sıraladı. Sosyal destek paketinin detaylarını anlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Adil İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yeni dönem vaatlerini sıralayan İmamoğlu, 100 bin öğrenciye ücretsiz ulaşım desteği verileceğini söyledi.

İmamoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Hem güçlü hem mutlu bir ülke olmak adaletle mümkündür. İstanbul'da bizden önce adil şehre getirmek kimsenin umrunda olmadı. Sosyal yardımları partizanlığın bir aracı olarak evirdiler. Milyonlarca İstanbul'u yoklukla mücadele ederken, bir avunç insanın zenginleştirmek için israf düzeni kurdular. Hatırlarsanız İmamoğlu gelirse sosyal yardımlar kesilir dediler. Biz kendilerine yakın vakıf ve kuruluşlara para aktaran kirli hortumu kestik. Partizanlıktan tamamen arındırılmış, vatandaşa saygılı bir sistemi kurduk

Yeni dönem için 10 alanda hazırlanan büyük projeleri sıralayacağım

*"Kızlar okusun" projemizi hayata geçireceğiz. 30 bin kız çocuğunun ailesine 'eğitime başlangıç desteği olarak) 3 bin TL vereceğiz.

*İstanbul sınırları dahilinde 100 bin engelli şehit çocuğu veya evebeyin kaybı yaşamış, yoksulluk durumu bulunan ilkokul, ortaokul lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören öğrencilerimize 3 bin TL eğitim desteği vereceğiz.

*39 ilçede 100'ün üzerinde okulda beslenme desteği sağlamaya başladık.

*2014-25 yıllarında ilk ve orta okula giden çocukalrımıza 2 milyon okul beslenme destek paketi sağlayacağız

*Haksüt projemiz kesintisiz devam edecek

*Kadınların ve çocukların sosyalleşmesi amacıyla 50 yuvamız İstanbul projelesine 50 kısa mola merkezi açacağız

*2 çocuk oyun dünyası merkezi açacağız

*10 Yeni İBB Kadın Merkezi açacağız

*10 bin ihtiyaç sahibi haneye bez ve mama desteği

*100 bin anne adayın hamile destek paketi

*600 bin haneye sosyal destek

*40 yaş üzeri kadınlara yılda 1 momografi, 18 yaş üzeri kadınlara ücretsiz ultrason çekimi

*10 bin haneye bez ve mama desteği

*Hamile beslenme paketi

*10 çamaşırhane

*Sosyal destek miktarının 600 bin haneye çıkarılması

*3 yeni bütünleşik sağlık merkezi

*10 yeni sosyal yaşam merkezi

"Halkın parasını halka dağıtmaya devam edeceğim"

İmamoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Hem güçlü hem mutlu bir ülke olmak adaletle mümkündür. İstanbul'da bizden önce adil şehre getirmek kimsenin umrunda olmadı. Sosyal yardımları partizanlığın bir aracı olarak evirdiler. Milyonlarca İstanbul'u yoklukla mücadele ederken, bir avunç insanın zenginleştirmek için israf düzeni kurdular. Hatırlarsanız İmamoğlu gelirse sosyal yardımlar kesilir dediler. Biz kendilerine yakın vakıf ve kuruluşlara para aktaran kirli hortumu kestik. Partizanlıktan tamamen arındırılmış, vatandaşa saygılı bir sistemi kurduk

Müstakbel rakibim projeleri geçenlerde yüzde 87 oranda başardığımızı söyledi. Arkadaşlara sordum hemen biz de hesapladık. Allah Razı olsun yüzde 87 ile projeleri tamamladığımızı bize de hesaplatmış oldu.

Kimin parasını kime dağıtıyorsun diye hesap soranlara cevabım hiç değişmedi. Halkın parasını halka dağıtıyorum dağıtmaya da devam edeceğim