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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı!

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı!

Konya'da polis ekiplerin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyondan 10 kilo 350 gram skunk, 473 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarla kıskacı daraltmaya devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 9 parça halinde 10 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç içerisindeki M.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ve Asayiş ekiplerinin Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde müşterek yürüttüğü diğer operasyonlarda 473 adet uyuşturucu hap, 102 gram metamfetamin, 125 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid maddesi ve bir miktar suç unsuru para ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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