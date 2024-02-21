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CHP o ilçede yerel seçimlere katılamayacak! Başkan adayından tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP o ilçede yerel seçimlere katılamayacak! Başkan adayından tepki

İvrindi'de belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri için aday listesi İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmedi. İvrindi Belediye Başkan adayı olarak duyurulan Ali Kundakçı, ilçe başkanına tepki gösterdi. CHP, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yerel seçimlere katılamayacak.

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Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimine göre siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına teslim etmesi için tanınan süre dün saat 17.00'de sona erdi.

CHP'nin İvrindi'de belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri için aday listesi İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmedi.

Partisi tarafından İvrindi Belediye Başkan adayı olarak duyurulan Ali Kundakçı, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, listenin teslim edilmemesi nedeniyle CHP İvrindi İlçe Başkanı Ayhan Arslanbey'e tepki gösterdi.

 "İttifak görüşmelerimiz sürüyor"

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise aday listelerinin seçim kurullarına tesliminin ilçe başkanlarının sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Köybaşı, "İvrindi İlçe Başkanımız müracaatı yapmamış. Biz işlemleri takip ederken her ilçe başkanına yetki vermiştik. Müracaatı yapmayıp, partiden de istifa edip ayrılmış. Bu nedenle İvrindi'de aday gösterememiş oluyoruz." dedi.

İvrindi'de yerel seçimlerde başka adayları destekleyebileceklerini belirten Köybaşı, başka partilerle bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Bu durumun 2-3 gün içinde netleşeceğini anlatan Köybaşı, "Nasıl sonuçlanır, ne olur bilemem ama ittifak görüşmelerimiz sürüyor. İlçe başkanının yaptığı şık olmadı. Neticede ittifak olur, adaylar gösterilir, adaylar çekilir. Her partide böyle şeyler yaşanıyor. Bugün ilçe yönetiminin tamamını görevden alıp yerlerine atama yapacağız." diye konuştu.

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