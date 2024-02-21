Devrekani Gençlik Merkezi, gençlerin uğrak yeri haline geldi

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ın ilçeye kazandırdığı Devrekani Gençlik ve Spor Merkezi, spor ve eğitimin merkezi oldu.

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Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ın girişimleri sonucunda Devrekani Belediyesine ait bina, onarımdan geçirilerek Devrekani Gençlik ve Spor Merkezi haline getirildi.

Binanın tadilat, onarım ve tefrişat gibi giderlerinin tamamı, Devrekani Belediyesi’nin öz kaynaklarından karşılandı. Yaklaşık 4 yıl önce Devrekani ilçesinde hizmete alınan Gençlik ve Spor Merkezi, her gün yüzlerce kişinin uğrak yeri haline geldi.

İlçe merkezinde faaliyetlerini sürdüren Devrekani Gençlik Merkezi, özellikle ilçede bulunan gençlerin adeta ikinci adresi oldu. İçerisinde güzel sanatlar atölyeleri, kişisel gelişim atölyeleri, dil eğitimleri atölyesi, bilişim atölyesi, deneyap atölyesi ve dini ilimler atölyesi gibi birçok sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı Devrekani Gençlik Merkezi, haftanın yedi günü gençler için hizmet vermeye devam ediyor.

Eğitim ve spora farklı bir bakış açısı kazandıran Devrekani Gençlik ve Spor Merkezi’nde ayrıca farklı branşlarda spor, sanat ve değerler eğitimi de veriliyor. Devrekani Gençlik Merkezi, ilçede bulunan okulların sıklıkla ziyaret ettiği yer haline geldi.

“Gençlik Merkezinde gençleri sosyal ve kültürel aktivitelerle buluşturmaya gayret ediyoruz”

Devrekani Gençlik Merkezinde ilçede bulunan gençleri sosyal ve kültürel aktivitelerde buluşturmaya gayret ettiklerini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Biz, 31 Mart 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde vatandaşımızın karşısına partimizin 2023 vizyonundan esinlenerek 23 tane proje ile çıkmıştık. Bu projelerimizden bir tanesi de Gençlik Merkezi projemizdi. Göreve geldiğimiz ilk günlerde belediyemize ait atıl vaziyette ilçe merkezinde bir binayı Gençlik Merkezine dönüştürülmesiyle ilgili çalışma yaptık. Projenin tamamını belediyemiz bütçesinden karşılayarak Gençlik Merkezini oluşturduk. 4 yıldan beri ilçe merkezinde tesis ettiğimiz projemiz ile birlikte Gençlik Merkezi sayesinde ilçemizdeki gençlerimizin önünü de açmış olduk. Gençlik Merkezinde gençleri sosyal ve kültürel aktivitelerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Gençlik Merkezi’nde gerçekten çok memnunuz. Bizler göreve geldiğimizde ilçemizde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü diye bir kurum yoktu, var ise de sadece adı vardı ama şu anda sadece Devrekani ilçemizde gençlik koçlarının olduğu, yüzme hocalarının olduğu, sportif faaliyetlere önderlik edecek hocaların olduğu gerçekten donanımlı bir Gençlik Merkezimiz var. Gençlik Merkezinde başta sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştiriliyor. Bunlar resim ile ilgili sanatsal çalışmalar yapılıyor, yüzme ile ilgili kurslarımız bulunuyor, Gençlik Kamplarına önderlik eden yaşam koçlarımız mevcut, çeşitli el işleri yapılıyor, ebru sanatı yapılıyor, film izlenebiliyor, masa tenisi ya da bilardo gibi oyunlar oynanabiliyor. Bunlar gibi çok sayıda kurs ve çeşitli aktiviteleri Gençlik Merkezi bünyesinde aktif hale getirerek gençlerle buluşturuyoruz. Gerçekten çok güzel bir proje oldu ve 4 yıldan beri de Gençlik Merkezi ilçemizde faaliyet göstermektedir” dedi.