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Tekirdağ'da metruk binada ceset bulundu, kimlik tespiti yapıldı

Tekirdağ'da metruk binada ceset bulundu, kimlik tespiti yapıldı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu.

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Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk binada yerde yatar vaziyette bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yerde yatar vaziyette buldukları şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerce yapılan kimlik tespitinde ölen şahsın Fatih Özkan (49) olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin metruk binadaki incelemesi sonrası şahsın cansız bedeni Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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