CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken Hatay açıklaması: 1 Nisan günü Hatay’ı AK Parti'ye emanet edeceğime...

Lütfü Savaş'ın 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesi çok tartışıldı. Bu tartışmaya nokta koyan Özel, "1 Nisan günü Hatay’ı AK Parti'ye emanet edeceğime Lütfü Bey'e emanet etmeyi tercih ederim." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM kulisinde gazetecilerle sohbet etti. Özel, Malatya’da ‘Asrın Sürprizi’’ olabileceğini Veli Ağbaba’nın oyunun partinin oyunun üzerinde ve yüzde 35’lerde olduğunu ifade etti.

"Melih Gökçek belediyeciliği o zaman başladı"

Özel, ‘’Seçimlerde, 1994’deki gibi bir kayıp yaşanır mı?’’ sorusuna ise “Sadece benim değil bütün seçmenlerin endişe etmesi gereken bir benzetme… Çünkü Melih Gökçek belediyeciliği o zaman başladı” dedi.

1 Nisan sonrası kurultay beklentileri için de şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanını delegeler ya da parti için dengeler değil kamuoyu belirler. Kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama kaybetmeyiz. Biz parti içinde geçen kurultayı hazmedememiş birkaç arkadaş ve onların etkisindeki bir grup medyanın yaratmaya çalıştığı algı ve iktidarın bunu sahiplenip köpürten tavrı var. Biz parti içindeki değişimi gerçekleştirdik. Erdoğan birilerinin hata diye düşündüğü şeyin doğru olduğunu görüyor. İzmir’de ne yaptığımı görüyor. 14 genç 9 kadın belediye başkan adayının sahada yarattığı etkiyi görüyor. 1 Nisan’dan sonra korku bu değişimci, dinamik, ölçme değerlendirmeye dayanan, yurt dışıyla ilişkisi olan genç bir sosyal demokrat liderin üç senede başına açabilecek cezayı görüyor. Üç saat boyunca CHP konuşuyor. Erdoğan ve parti içindeki 3-5 hazımsız avuçlarını yalarlar. Çok güçlü ve dinamik kadromuz var."

"4 gökdelen oldu 256 gökdelen"

İstanbul’da 1994’de AK Partili belediye iş başına geldiğinde toplam 4 gökdelen bulunduğunu hatırlatan Özel ‘’ 1994’te AKP’nin aldığı İstanbul’da 4 gökdelen vardı bıraktığında ise 256 oldu. ‘İstanbul’a ihanet ettik dikey mimari ile hançeri sapladık böğrüne’ diyen de onlar’’ açıklaması yaptı.

"Hatay’ı Ak Parti'ye emanet edeceğime..."

Yeniden Hatay'a aday gösterilen Lütfü Savaş üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Özgür Özel şunları dile getirdi:

"Anketler şunu gösteriyor; Hatay'da Hatay İttifakı'na ihtiyaç var. AKP ile aramızda 3-5 puan fark var, bazen önde bazen geride ölçülüyor. Hatay'da AK Parti ve CHP arasındaki yarışa AK Parti'ye muhalif sol partiler müdahil olur ve taraf seçerse biz seçimi kazanıyoruz.

Lütfü Savaş'a şunu dedim; 'Sizi dışarıda bırakmayacak bir formüle ihtiyacımız var.' Çünkü Lütfü Savaş anket kırılımlarında AKP ve MHP seçmeninden çok ciddi oy alıyor. Önümüzdeki günlerde Hatay'da bir kent uzlaşısı sağlayacak temasları da yaptık. Benim de gördüğüm kadarıyla hiçbir şey olmasa seçimde kafa kafayayız.

Ama ben Hatay'ın AK Parti'ye muhalif yüzde 16-17 kararsız, yüzde 10-12'de diğer partilerde olan oylarının sandığa giderken seçimi bize kazandıracağını düşünüyorum ama bu sefer seçim kazanılırsa bu tek başına Lütfü Savaş’ın ve CHP'nin değil Hatay'ın kazancı olacak.

"1 Nisan günü Hatay’ı AK Parti'ye emanet edeceğime Lütfü Bey'e emanet etmeyi tercih ederim"

Biz dün ayrılırken Lütfü Bey'in söylediği şu; 'Çok zor süreci birlikte geçirdik siz bana hiç haksızlık yapmadınız' dedi. Kazandığımız takdirde herhangi bir risk görmüyorum, Lütfü Bey bu seçimi kazanırsa çok ciddi bir siyasi başarı elde etmiş olacak. 1 Nisan günü Hatay’ı AK Parti'ye emanet edeceğime Lütfü Bey'e emanet etmeyi tercih ederim."

Hatay'daki seçmen dengelerini de ortaya koyan Özel ittifak ve uzlaşı söylentileri için de şunları söyledi:

"TİP'le çok sayıda görüştük, Lütfü Savaş'ın ilanı TİP'le varılmış bir uzlaşı değil. Ama bir Hatay uzlaşısına bu işi çok uzak olmayan süreçte dönüştüreceğimizi de görüyorum ama hiçbir parti adına benim bir açıklama yapmam doğru olmaz. Bu arada kent uzlaşısını DEM ile CHP anlaştı gibi bir ifadede kullanılıyor.

Kent uzlaşısı meselesini şöyle okuyoruz; bizim de oy verebileceğimiz aday varsa destekleriz, uzlaşılan yerlerde bir protokol imzalanmıyor. Şimdi demli çayları içme zamanı Erdoğan ile Bahçeli'de. Biz Türkiye ittifakı olarak Erdoğan ve Bahçeli'nin Türkiye'yi bu kadar meşgul eden ifadelerinden sonra süreci nasıl savunacaklarını merak ediyoruz."

"Mahmut Abbas ile görüşecek"

Özel, 15 Nisan'da Ramallah'ta olacağını da belirterek ‘’Mahmut Abbas ile görüşeceğiz. Yakınlarını kaybeden aileler ve tedavi gören yaralılarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız. ‘’ dedi.

Özel ‘’Sizden ekstra bir şey talep ettiler mi?" sorusuna da "O konuda Namık Tan çok başarılı bir diplomasi yürüttü. Bizim Filistin'e olan desteğimizi dünya ve Türkiye kamuoyunda çarpıtılmaya müsait bir angajmana girmedik" yanıtını verdi. Özel yeniden seçim kazanan İlham Aliyev'i tebrik için Azerbaycan'a da gidecek.