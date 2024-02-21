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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da temmuzda yapılması planlanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı davet etmesi dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

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Ünal Üstel, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da şehitliklere ziyarette bulundu.

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden Üstel, daha sonra 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Şehitler Hıyabanı'na geçerek mezarlara çiçek bıraktı.

Bakü Türk Şehitliği'ne de ziyarette bulunan Üstel'e KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan da eşlik etti.

Üstel, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov'un davetlisi olarak Bakü'de bulunduğunu söyledi.

Bir süre önce Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin iktidar partileri arasında işbirliği protokolü imzalandığını hatırlatan Üstel, Bakü temaslarında hem iktidar partileri arasındaki işbirliklerini hem de üç ülke arasındaki ekonomi, eğitim ve turizm alanındaki işbirliklerini müzakere edeceklerini söyledi.

Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa'da temmuzda yapılması planlanan TDT Gayriresmi Toplantısı'na KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı da davet etmesine değinerek, "Aliyev'in KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı davet etmesi bizleri çok mutlu etmiştir. Ben bir kez daha kendisine bu güzel çağrıdan dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte TDT'deki çalışmalarımız daha iyi ve daha verimli olacak, hem ekonomik yönde hem de eğitim, turizm ve kültürel ilişkilerdeki bağlarımızı daha ileriye götüreceğiz." şeklinde konuştu.

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