Beytüşşebap'ın 150 haneli köyünde tek katlı evler kara teslim oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 150 haneli tek katlı evlerden oluşan Gökçe köyü, yer yer karda kayboldu.

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İlçenin Gökçe köyünde kış, aylardır etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi geçti. 150 hanelik köyde tek katlı evler karda kayboldu. Vatandaşlar, kardan kapanan evlerin temizliğini yapmak için günlerdir küreklerle cam ve kapı önlerini temizliyor. Menduh Timur, günlerdir kar temizliği yaptığını, tek katlı evlerin çoğu kar altında kaldığını söyledi.



Geçen yıla göre çok kar yağdığını belirten Timur, "3 metreye yakın kar yağmış durumda. Bizde evlerde rutubet olmasın diye sürekli çatıları, cam ve kapı önlerini temizliyoruz. Çok zorlanıyoruz ama mecburuz, başka çaremiz yok. Nisan ayında buraya bahar gelecek, hayvanlarımızı dağa çıkaracağız" dedi.