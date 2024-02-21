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Depremde hayatını kaybeden esnafın hatırasını not listesinde yaşatıyor

Depremde hayatını kaybeden esnafın hatırasını not listesinde yaşatıyor

Kahramanmaraş’ta 45 yıldır çaycılık mesleği ile uğraşan Ahmet Pak, çay dağıttığı ve depremde hayatını kaybeden esnaf arkadaşlarının hatırasını deprem öncesi tuttuğu listede yaşatıyor.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde büyük hasar alan Azerbaycan Bulvarı’nda 45 yıldır çaycılık yapan Ahmet Pak, deprem sonrası çay dağıttığı birçok esnaf arkadaşını kaybetti.
Depremde ölen arkadaşlarının adını yaşatmak isteyen yılların esnafı, deprem öncesi tuttuğu çay notlarını atmamaya karar verdi. Depremin üçüncü ayında geçimini sağlamak için tekrardan açtığı iş yerinde tuttuğu çay notlarını atmayan Pak, acı hatıralarını dükkanında yaşatıyor.
Depremden önce yaklaşık 120 esnafa hizmet verdiğini, depremden sonra ise bu sayının 12’ye kadar düştüğünü ifade eden Pak, notlara baktıkça hayatını kaybeden esnaf arkadaşlarını hatırladığını dile getirdi.

“Sözün bittiği yer buralar”
Depremden önce bölgenin hareketli olduğunu ancak şimdilerde o hareketliliğin kalmadığını aktaran Pak, “Yapacak bir şey yok takdiri ilahi artık. Hepimiz öldük ama bazılarımız gömüldük. Bazen bakıyorum, bakınca hatırlıyorum arkadaşın isimlerini ve burada olup başka yerlere gidenler var. Sözün bittiği yer buralar. 120 esnaftan 10-12 tane kaldı, halimize şükrediyoruz o zaman da karnımız doyuyordu. Depremden önce 10 tane işçimiz vardı hepsi de çalışıyordu, şimdi ise işçiden az esnafım vardı. Hareketliydi, bir uğraş vardı ama şimdi ümit de yok. Geleceğe de bakamıyorsun” dedi.

“Hatıralarım canlanıyor”
Dükkanında yaşattığı notlara baktıkça hatıralarını hatırladığını ifade eden çaycı esnafı Pak, “Hatıralarım canlanıyor, bakıyorum arada Ahmet vardı, Feyzi vardı şu kadar çay içerdi diye. Bazen oluyor ki, para almaya gider gibi oluyorum o zaman da duygulanıyorum. Esnaflık burada biraz zor. Bu meslek zor, hem kafan hem beynin her yerin çalışıyor. Kime verdin kimden aldın ve boşu alıyorsun. Dağıtırken de boşunu toplarken düşünüyorsun” diye konuştu.

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