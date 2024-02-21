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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şehitler, millet ve aziz vatan için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edileceği belirterek, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

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