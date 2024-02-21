Hakan Bayrakçı'dan DEM Parti'nin son dakika başvurusuyla ilgili dikkat çeken analiz

Son seçimi bilen isimlerden kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, DEM'in adaylık başvurusunun bilinçli bir dakika başvurusu olduğunu belirterek "Öyle bir gidilmiş ki biz adayımızı vaktinde getirdik de deniyor. Biz aday çıkaracağız dedik ve çıkardık söylemi gündemde kalmış oluyor. Üstü kapalı olarak da destek ve anlaşma gibi bir organizasyon dikkatimi çekti." dedi.

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DEM'in İstanbul adaylığı başvurusunu son dakika yapması ve seçime girip girmeyeceği bir süre belirsiz kaldı. DEM'in kafaları karıştıran bu başvurunun arka planı merak konusu oldu.

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, DEM Parti'nin İstanbul'da son dakikadaki adaylık başvurusuyla ilgili CNN TÜRK'ten yayınlanan "Gece Görüşü" programında değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Bayrakçı'nın DEM Parti'nin İstanbul'da son dakika aday göstermesinin bilinçli olarak bir plan olduğuna değindiği konuşmasında, "Bazı ilçelerde DEM Parti aday göstermemiş. Anlaşmalı olduğu söylenen 2 ilçe hariç duyduğuma göre DEM'in aday göstermediğini duydum. Dolayısıyla bir anlaşma yapıldığını görüyoruz. Bu direk yansımış. İlçe seçimleri de çok önemli. Sarıyer'in 10-15 senelik başkanı bağımsız aday olmuş. Şükrü Bey'in çok fazla oyu vardır. CHP'nin şansı yüksekken bir anda ciddi bir yarış haline geldi orası. AK Parti adayı da iddialı bir şekilde devreye girmiş oldu. Mevcut belediye başkanı yeniden aday gösterilse durum farklı olabilirdi. İstanbul'un ilçeleri de önemli." ifadelerini kullandı.

"Kritik nokta DEM'in CHP'ye desteğini açık etmemesi"

Bayrakçı açıklamasına, "Burada kritik olan şu. DEM'in CHP'ye verdiği destek çok akıllıca. CHP ve DEM çıkıp gösterişle biz anlaştık deseydi. Bir yandan Kandil açıklama yapıp CHP'yi destekliyoruz deseydi bu ters tepiyor. DEM'in oyu CHP'ye gidebiliyor ama CHP'nin alabileceği ulusalcı muhalif seçmenden tepki görüyor. Bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de milletvekilliği seçiminde de gördük. DEM'le açık anlaşma yok gibi bir izlenim doğuyor ama bir destek var. Bu seçmene biraz farklı yansıyacaktır. DEM ve CHP bir anlaşma yaptı imajını elinden geldiğince DEM akıllıca bir taktikle hareket etti. Bir destek var bunu ama yere göğe yazarak yapmadılar. Bugüne kadar yapılan anketlerde tabloyu görüyorduk. Büyükşehirde aday göstermesi ama limitte olması ne kadar akıllı plan diye düşündüm. 17.00'yi 1 dakika geçse bile normal şartlarda resmi olarak kabul edilmiyor. Öyle bir gidilmiş ki biz adayımızı vaktinde getirdik de deniyor. Biz aday çıkaracağız dedik ve çıkardık söylemi gündemde kalmış oluyor. Üstü kapalı olarak da destek ve anlaşma gibi bir organizasyon dikkatimi çekti. Bu konuda Kandil'in sesi çıkmıyor. Normalde kabul edilmeseydi 1 dakika yüzünden bu sefer adayı götürdük kabul etmediler denilecekti." şeklinde devam etti.