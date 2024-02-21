Özhaseki ile vatandaş arasında gülümseten diyalog: "Harikasınız ya harikasınız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Osmaniye temasları esnasında iki sitenin 'Yerinde Dönüşüm' projesiyle TOKİ eliyle yapılacağını söylemesinin ardından bir site sakiniyle Özhaseki arasında gülümseten anlar yaşandı. Site sakini bir kadın, "Harikasınız ya harikasınız" diyerek mutluluklarını dile getirdi, Bakan Özhaseki ise "Kardeşlerim asıl siz harikasınız" yanıtını verdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Osmaniye temasları esnasında iki sitenin 'Yerinde Dönüşüm' projesiyle TOKİ eliyle yapılacağını söylemesinin ardından bir site sakiniyle Özhaseki arasında gülümseten anlar yaşandı. Site sakini bir kadın, "Harikasınız ya harikasınız" diyerek mutluluklarını dile getirdi, Bakan Özhaseki ise "Kardeşlerim asıl siz harikasınız" yanıtını verdi.

Özhaseki, Osmaniye Deprem Konutları Kura Çekilişi ve Anahtar Teslim Töreni’nin ardından, Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Sitesi’ni ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinden önce bu sitelerde yaşayan ve depremlerde hasar gören evlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Özhaseki’nin, binaların Yerinde Dönüşüm kapsamında TOKİ eliyle yapılacağının müjdesini vermesiyle site sakinleri büyük bir sevinç yaşadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Mehmet Özhaseki ile site sakinleri arasında samimi diyaloglar gerçekleşti.

Evlerinin yerinde dönüşümü ile ilgili olarak Bakan Özhaseki’ye, “Bakanım biz yine aynı yerlerimizi alacağız, başka kimse olmayacak değil mi?” şeklinde bir soru yönelten site sakinine; Bakan Özhaseki de, “Abla binada, blokta kura çekilecek. Buradaki komşulara verilecek.” cevabını verdi.

Bakan Özhaseki, yerinde yapılacak siteye başka yerlerden birilerinin gelip gelmeyeceğini öğrenmek için sorusunu tekrarlayan vatandaşa, “Hayır hayır, abla, buradaki komşulara verilecek.” ifadelerini kullandı.

Cevabın ardından site sakinlerinden alkışlar yükselirken, soru soran vatandaş da, “Harikasınız ya harikasınız.” diyerek mutluluğunu Bakan Özhaseki ile paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, “Kardeşlerim, asıl sizler harikasınız.” diyerek vatandaşlarla kucaklaştı.