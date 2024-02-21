Sabırsız bebek dünyaya gözlerini ambulansta açtı

Denizli’nin Honaz ilçesinde doğum sancılarının başlaması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım talep eden anne, bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

Abone ol

Denizli’nin Honaz ilçesinde doğum sancıları başlayan annenin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Çağrı üzerine Honaz Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan hareket eden 112 Acil Sağlık ekibinin yardım talebi üzerine adresten aldığı vakada, annenin hastaneye nakli sırasında ambulansta doğum gerçekleşti.

Ekip sorumlusu AABT İrem Döne Kamalı, yardımcı sağlık personeli AABT Pınar Türk ve sürücü AABT Ahmet Kayhan tarafından bebek ve anne sağlıklı bir şekilde hastaneye teslim edildi. Anne ve bebeğinin ilk müdahalesini yapan 112 ekibi, doğum için hastaneyi bekleyemeyen sabırsız bebek ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Dünyaya gözlerini ambulansta açan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, doğum sancıları başlayan anneyi ambulansta doğum yaptıran acil sağlık ekibi ve aileyi kutladı.