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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç oynandı İnter kazandı Dortmund avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç oynandı İnter kazandı Dortmund avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Inter, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yenerken, PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla devam etti.

Geçen yıl final oynayan İtalyan temsilcisi Inter, sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Inter'e galibiyeti getiren golü 79. dakikada Marko Arnautovic attı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund, rövanş için avantaj yakaladı

Gecenin diğer mücadelesinde Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Borussia Dortmund'un golünü 24. dakikada Donyell Malen atarken, ev sahibi ekibin golü 56. dakikada Luuk de Jong'dan (penaltı) geldi.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, 82. dakikada Donyell Malen'in yerine oyuna girdi.

Bu karşılaşmaların rövanşı 13 Mart Çarşamba günü oynanacak.

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