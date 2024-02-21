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CHP'li İzmit Belediye Başkanı ve İzmit adayı Fatma Hürriyet, adaylıktan çekildi

CHP'li İzmit Belediye Başkanı ve İzmit adayı Fatma Hürriyet, adaylıktan çekildi

İZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile yaşadığı tartışma sonrası CHP'nin İzmit Belediye Başkan adaylığından çekildi. Hürriyet'in dilekçesini CHP İzmit İlçe Başkanlığına gönderdiği öğrenildi.

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CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis listesi konusunda İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası, İzmit Belediye Başkan adaylığından çekildi.

Ya görevden alın ya da çekiliyorum

t24'ten Ergün Demir'in haberine göre, Hürriyet İzmit İlçe Başkanlığına adaylıktan çekildiğine dair dilekçeyi gönderdi. Hürriyet’in CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın görevden alınmasını istediği ancak bu yapılmayınca çekilme kararı aldığı öğrenildi.

Yeni isim Hakan Tanta olabilir

Hürriyet, adaylıktan çekildiğine dair resmî evrağı CHP İzmit İlçe Başkanlığına gönderdi. Hürriyet’in fikrinden vazgeçmemesi hâlinde, ön seçimde sandıktan ikinci olarak çıkan Hakan Tanta’nın aday gösterilebileceği öğrenildi.

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