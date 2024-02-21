Mehmet Özhaseki'nin İliç'e neden gitmediği ortaya çıktı! Toplam 10 saatlik ameliyat

ERZİCAN'daki altın madeni faciasının ardından bazı çevrelerce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bölgeye gitmemesi eleştiri konusu yapılmıştı. Özhaseki'nin İliç'e neden gitmediği ortaya çıktı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni faciasının yaşandığı bölgeye gitmemesinin nedeni ortaya çıktı. 40 gün önce 8 saat süren bir göz ameliyatı geçiren ve şiş haldeki yüzüyle çalışan Bakan Özhaseki'nin, İliç'teki faciadan hemen önce ikinci bir ameliyat daha olduğu ortaya çıktı.

İlki 8, ikincisi 2 saat sürmüş

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Çevre Bakanı Özhaseki'ye İliç'e neden gitmediğini sordu. Özhaseki'nin 40 gün önceki ameliyatın devamı olarak İliç'teki faciadan hemen önce ikinci bir operasyon geçirdiğini belirten Deniz Zeyrek, "İlk göz ameliyatı 8, ikincisi ise 2 saat sürmüş" bilgisini verdi!

Bakan Özhaseki'nin gelen eleştiriler üzerine dün tam iyileşmeden İliç'e gittiğini belirten Deniz Zeyrek, "İliç'te siyah gözlükle dolaşması büyük ihtimalle eleştirilecektir. Ancak bu eleştiriler hiç gitmemesinden dolayı yapılacak eleştirilerden daha insaflı olacaktır" diye yazdı.