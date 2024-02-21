Erzincan faciasında Kanadalı yetkiliden şok itiraf: Tehlike iki yıl önceden biliniyordu

Erzincan'ın İliç ilçesinde 2024 Şubat ayında meydana gelen ve çok sayıda can kaybına neden olan maden faciasıyla ilgili şoke eden bir itiraf geldi. Madende görevli Kanadalı yetkili, 8 metrelik güvenlik sınırının Ağustos 2022'den beri aşıldığını bildiklerini ve bunun rapor edildiğini itiraf etti.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki toprak kaymasının ardından tutuklanan Kanadalı bir yetkili, sekiz metrelik güvenlik sınırının Ağustos 2022'den beri aşıldığını bildiklerini ve bunun rapor edildiğini itiraf etti. İliç Çöpler köyündeki faciaya ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, alınan ifadelerde saatler önce alanda çatlakların görüldüğü ancak önlem alınmadığı ortaya çıktı.

Maden ocağında oksit bölümü başmühendisi olarak görev yapan M.B., liç alanında çalışmaların 2023 yılında başladığını belirtirken, projenin danışmanlık konularında anlaşmaların 2020 yılında yapıldığını ve çalışmaların bir şirket tarafından yönlendirildiğini ifade etti. Olay günü gerçekleştirilen patlatma işleminin de bu faciayı tetiklemiş olabileceğini dile getirdi.

Saat farkı nedeniyle dönüş alamadık

Facianın yaşandığı gün, güvenlik ve jeoteknik mühendisleri tarafından alanda tehlikeli çatlaklar tespit edildiği, ancak çalışmaların sonlandırılması için geç kalındığı belirtildi. Kanadalı yetkili J.R.G., olay günü çatlakları gördüklerini ve Amerika’daki merkeze durumu bildirdiklerini, ancak saat farkı nedeniyle dönüş alamadıklarını kaydetti. İtiraf niteliğindeki bu açıklamalar, maden sahasındaki işlemlerin yetersiz denetim ve güvenlik önlemleri altında yürütüldüğünü gözler önüne serdi.

Soruşturma kapsamında ifade veren diğer şüpheliler ve görevliler de, olay günü yaşananlar ve alınan ya da alınmayan önlemler hakkında detaylı bilgiler verdi. Jeoteknik mühendislerin radar sistemleriyle kritik hareketlilikleri takip ettiği, ancak gerekli müdahalelerin zamanında yapılmadığı anlaşıldı.