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CEV Şampiyonlar Ligi: V.Bank: 1 - Imoco Volley: 3

CEV Şampiyonlar Ligi: V.Bank: 1 - Imoco Volley: 3

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında V.Bank, A Milli Takım başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco Volley takımına 3-1 mağlup oldu.

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CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında V.Bank ile İtalyan ekibi Imoco Volley takımları karşılaştı. Müsabakayı 3-1 kazanan Imoco, avantaj elde etti.

Imoco Volley takımında forma giyen Isabelle Haak karşılaşmadaki performansı ile dikkat çekerken, Haak maçın MVP'si seçildi.

Eşleşmede ikinci maç 29 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynanacak. Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun da müsabakayı tribünden izleyenler arasındaydı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
V.Bank: Frantti, Gabi, Ogbogu, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Thompson (Ayça Aykaç, Casutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu)
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Imoco Volley: Wolosz, Fahr, Robinson Cook, De Kruijf, Plummer (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bugg)
Başantrenör: Daniele Santarelli
Setler: 25-23, 17-25, 18-25, 18-25
Süre: 1 saat 47 dakika (30, 24, 26, 27)

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