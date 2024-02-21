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ABD’den çok konuşulacak Rusya kararı! Biden talimat verdi

ABD’den çok konuşulacak Rusya kararı! Biden talimat verdi

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın hapishanede öldürülmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Beklenmeyen ölüm haberinin ardından bir açıklama da ABD’den geldi. ABD yönetimi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede ölümünden sorumlu tuttuğu Moskova yönetimine yönelik cuma günü yeni yaptırımlar açıklayacağını duyurdu. İşte detaylar…

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi düzenlediği basın brifinginde, Navalnıy'ın ölümüyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Kirby, Rusya'nın dünyaya bu konuda ne mesaj verirse versin Navalnıy'ın ölümünden sorumlu olduğunu savunarak, "Devlet Başkanı Putin ve onun hükümeti, Bay Navalnıy'ın ölümünden sorumludur. Buna karşılık olarak Başkan Biden'ın talimatı doğrultusunda, cuma günü Rusya'yı sorumlu tutarak kapsamlı bir yaptırım paketi açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Yaptırım paketinin içeriğine girmeyen Kirby, bu paketle hem Navalnıy'ın ölümünden hem de Ukrayna'daki saldırılarından ötürü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu tutulacağını vurguladı.

Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da yönelik saldırılarının devam ettiğini ifade ederek, Kiev'e destek olmak amacıyla yeni destek paketinin Kongreden bir an önce çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını belirterek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti

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