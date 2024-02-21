BIST 9.345
DOLAR 30,93
EURO 33,48
ALTIN 2.020,12
HABER /  GÜNCEL

İYİ Parti'den aday olan eski CHP'lilerden Özgür Özel'e sitem: Sözünde durmadı

İYİ Parti'den aday olan eski CHP'lilerden Özgür Özel'e sitem: Sözünde durmadı

31 Mart Seçimleri için liste dışı bırakıldıkları için CHP'den İYİ Parti saflarına katılan belediye başkanları, Özgür Özel’e sitem etti. Özel'in "anket yapma” sözünü tutmadığını belirten başkanlar "hodri meydan" dedi

Abone ol

31 Mart Seçimleri için liste dışı bırakıldıkları için CHP'den İYİ Parti saflarına katılan belediye başkanları, Özgür Özel’e sitem etti. Özel'in "anket yapma” sözünü tutmadığını belirten başkanlar "hodri meydan" dedi

CHP’den istifa ederek İYİ Parti’den aday olan isimler, eski genel başkanları Özgür Özel’e tepkili. Özel'in "Aday belirlerken anket yapacağız" şeklindeki sözünü tutmadığını belirten başkanlar yine Özel'in “5-10 memnuniyetsiz arkadaşımız partiden ayrılarak başka partilerden aday oluyor. Parti başarısını kendi başarısı sayanlar var” sözlerine sert cevap verdi.

Türkiye gazetesinden Ferhat Ekinci'ye konuşan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, “Özgür Özel önce söylediklerini yerine getirsin. ‘Anket yapacağız’ dedi. Artvin’de bir tane anket yapıldı mı? Yapıldıysa nerede? Getirsinler. Kaldı ki örgüt ön seçim isterken neden ön seçim yapılmadı. Elbette, seçimlerde başarı bir tek adayın değil aynı zamanda partinindir de. Ancak bu durum yerel seçimlerde öyle değil, adayların da ağırlığı önemlidir” dedi.

Daha genel başkanlık koltuğuna alışamadı

2019’daki seçimleri hatırlatan Elçin, “CHP o zaman Kırklareli’de mevcut başkanını aday göstermemişti, o da bağımsız girip seçimi kazanmıştı. Belediye başkanlarının da ne kadar ağırlıklı olduklarını öğrenmeleri lazım. Ben partide kimsenin adamı değilim. Ne Kılıçdaroğlucuydum, ne Özgür Özelciydim ne de kurultay delegesiydim. Kurultaya bile gitmedim. Bana sözlerini geçiremedikleri, belediyelerde istediklerini yaptıramadıkları için aday gösterilmedim. Özgür Özel daha genel başkanlık koltuğuna alışamadı” ifadelerini kullandı.

Adana’nın Çukurova İlçesi Belediye Başkanı Soner Çetin ise Özel’e meydan okudu. Çetin, şunları söyledi: "Genel Başkan mı doğruyu söylüyor ben mi doğruyu söylüyorum 31 Mart’ta göreceğiz. Genel Başkan ön seçim sözü verdi, sözünde durmadı, ‘Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili memnuniyet araştırması yapacağız, yüzde 50’nin üzerinde başarı gösteren başkanlarımızı hemen açıklayacağız’ dedi orada da sözünde durmadı. Benimle ilgili yapılan memnuniyet anketinde sonuç yüzde 68 çıktı, elimde veriler var, kimse yalan söylemesin" ifadelerini kullandı.

Kimse bize padişahlık taslamasın

Yaptığı tüm projelerin Türkiye’de örnek alındığını ifade eden Çetin "Ben, Genel Başkan’a ‘Komisyon oluşturun, beni de başına koyun. Yeni seçilen belediye başkanlarına proje oluşturalım anlatalım’ dedim. Ben bunun hesabını yaparken o bizi harcamaya kalkıştı. Çukurova halkı bizi istiyor, 10 senede çok önemli deneyimler kazandık. Genel başkan şeref-namus sözü verdi, sözünde durmadı. ‘Ferman padişahın, dağlar bizimdir’ diyen insanlarız biz. Kimse bize padişahlık taslamasın. Bu bir nevi tasfiye hareketi. Ben bu adaylığa tek başıma karar vermedim, vatandaş beni zorladı. Millette müthiş bir tepki var."

 

ÖNCEKİ HABERLER
Siirt'te kaçak avcılık yapan 1 kişiye para cezası kesildi
Siirt'te kaçak avcılık yapan 1 kişiye para cezası kesildi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Gonca Vuslateri açıkladı! Bebeğinin babası devlet memuruymuş!
Gonca Vuslateri açıkladı! Bebeğinin babası devlet memuruymuş!
Dolar hızla tırmanıyor! İstanbul serbest piyasada son alış-satış rakamları
Dolar hızla tırmanıyor! İstanbul serbest piyasada son alış-satış rakamları
Pegasus ve TEV'den 1000 kız öğrenciye üniversite bursu!
Pegasus ve TEV'den 1000 kız öğrenciye üniversite bursu!
Özhaseki ile vatandaş arasında gülümseten diyalog: "Harikasınız ya harikasınız"
Özhaseki ile vatandaş arasında gülümseten diyalog: "Harikasınız ya harikasınız"
Vatandaşlardan hamsiye talep azaldı
Vatandaşlardan hamsiye talep azaldı
Duckens Nazon Süper Lig'de ilk golünü attı!
Duckens Nazon Süper Lig'de ilk golünü attı!
Özgür Özel’in memleketinde CHP’li adaya şok! Listeyi yetiştiremediler
Özgür Özel’in memleketinde CHP’li adaya şok! Listeyi yetiştiremediler
Alkollü şahıs mahalledeki araçlara zarar verdi
Alkollü şahıs mahalledeki araçlara zarar verdi
Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de tutuklandı!
Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de tutuklandı!
Erzincan faciasında Kanadalı yetkiliden şok itiraf: Tehlike iki yıl önceden biliniyordu
Erzincan faciasında Kanadalı yetkiliden şok itiraf: Tehlike iki yıl önceden biliniyordu