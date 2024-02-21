Dolar hızla tırmanıyor! İstanbul serbest piyasada son alış-satış rakamları
Dolarda yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Euro'da da durum aynı... 21 Şubat günün ilk rakamları belli oldu.Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 30,9290 liradan, avro 33,4540 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,9270 liradan alınan dolar, 30,9290 liradan satılıyor. 33,4520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,4540 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,9060 lira, avronun satış fiyatı ise 33,4390 lira olmuştu