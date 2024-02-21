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Gonca Vuslateri açıkladı! Bebeğinin babası devlet memuruymuş!

Gonca Vuslateri açıkladı! Bebeğinin babası devlet memuruymuş!

Yaklaşık yedi aylık hamile olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bebeğin babası hakkında açıklamalarda bulundu.

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Vuslateri sevgilisiyle ilgili konuştu. Bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok."

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