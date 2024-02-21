Gonca Vuslateri açıkladı! Bebeğinin babası devlet memuruymuş!

Yaklaşık yedi aylık hamile olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bebeğin babası hakkında açıklamalarda bulundu.Abone ol
Vuslateri sevgilisiyle ilgili konuştu. Bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok."