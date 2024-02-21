Yerel seçime adım adım! İstanbul için 52 aday yarışacak

Türkiye 31 Mart seçimlerine adım adım yaklaşıyor. Dün itibarıyla siyasi partilerin aday listelerini teslim etme süresi sona erdi. Böylelikle DEM Parti'nin başvurusuyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı sayısı 52'ye ulaştı.

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İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, kentte daha önce 21 siyasi parti ve 30 bağımsız isim 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

DEM Parti'nin başvurusuyla birlikte aday sayısı 52'ye yükseldi.

İl Seçim Kurulunca hazırlanan aday teslim tutanağında, DEM Partisi adına İdil Uğurlu'nun saat 16.55'te başvuruda bulunduğu belirtildi.

Söz konusu tutanakta, başvuruya ilişkin incelemenin saat 17.14'te tamamlandığı kaydedildi.

Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak

Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreçte siyasi partiler aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.