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Ticari takside unutulan çantayı fark eden şoför karakola teslim etti

Ticari takside unutulan çantayı fark eden şoför karakola teslim etti

Isparta’da ticari takside yolculuk eden müşterinin unuttuğu çantayı fark eden taksi şoförü, çantayı polis karakoluna teslim etti. Çantanın içerisinde altın, bir miktar para ve cep telefonu olduğunu söyleyen şoför Murat Petek, "Ben yapılması gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

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Olay, Isparta’da gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe başladıktan sonra taksisine kadın bir müşteri alan taksi şoförü Murat Petek, taksisinde çanta unutulduğunu fark etti. Kendisine ulaşılmayınca çantayı polis karakoluna getirerek teslim eden şoför Petek, "Bugün akşam saatlerinde işe başladım. Hangi müşteri unuttuğunu bilmiyorum, bir bayan çantası unutulmuş arabamda. Biraz geç fark ettim. Çantayı aldım içine baktım kimlik kartı, bir miktar para, altın ve cep telefonu vardı. Bizim taksi gruplarına WhatsApp üzerinden yazdım. Aracımda çanta unutulmuştur diye hani soran olursa bana ulaşın diye, bir buçuk saat geçtikten sonra ulaşan olmadı, ben de geldim karakola teslim ettim" dedi.

"Yapılması gerekeni yaptım"
Isparta’da 29 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen Petek, "Ben yapılması gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Biz taksiciler ekmeğimizin peşindeyiz. Ben yaklaşık 29 yıldır taksi şoförlüğü yapmaktayım. Biz hep ekmeğimizin derdinde olduk. İzmir’deki yaşanan talihsiz olaya bir nebze olsun vatandaşların insanların gözünde taksicilerin ekmeğinin peşinde olduğunu yansıtabildiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

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