CHP'li başkan adayı son gün istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk adaylıktan çekildiğini açıkladı.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Türk, ''CHP Alaca Teşkilatı'nın hiçbir suçu yoktur, kendi düşüncelerimle ve sıkıntılarımla adaylıktan çekildim. Herkese başarılar dilerim'' ifadelerini kullandı.
İstifanın ardından atama geldi
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için CHP’nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Çinkaya olarak değiştirilerek, başvuru resmileştirildi.