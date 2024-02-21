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CHP'li başkan adayı son gün istifa etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP'li başkan adayı son gün istifa etti

 Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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 Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Türk, ''CHP Alaca Teşkilatı'nın hiçbir suçu yoktur, kendi düşüncelerimle ve sıkıntılarımla adaylıktan çekildim. Herkese başarılar dilerim'' ifadelerini kullandı.

İstifanın ardından atama geldi

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için CHP’nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Çinkaya olarak değiştirilerek, başvuru resmileştirildi.

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