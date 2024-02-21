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Yurtlarda artan yemekleri, gençler ihtiyaç sahiplerine taşıyor!

Yurtlarda artan yemekleri, gençler ihtiyaç sahiplerine taşıyor!

Gençlik Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında ki gönüllü gençler Komşum Projesiyle kalan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

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Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda çıkan yemeklerde arda kalanlar israf olmuyor. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Komşum projesiyle gönüllü gençler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere akşam yemeği olarak ulaştırarak yardım etmenin güzelliğini yakından yaşıyorlar.

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