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Evli çifte süpermarkette kurşun yağdırmıştı! İstenen ceza belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evli çifte süpermarkette kurşun yağdırmıştı! İstenen ceza belli oldu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde süpermarkette alışveriş yapan evli çifte ateş ederek birinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına sebep olan sanığın, müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

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Yenikent Mahallesi'ndeki bir süpermarkette 22 Şubat 2022'de alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı (44) kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (39) ise kolundan vurulmuştu. Yaralılardan Belfun Doğramacı hayatını kaybetmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı.

Öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş.'nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş.'nin oğlu Batuhan'ın (18) Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiği ve ikili arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıkmıştı.

Müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebi

Tutuklu sanık Mustafa Ş'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya yargılama aşamasında sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi cezası verilen sanık Mustafa Ş. katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık hakkında Belfun Doğramacı'ya yönelik işlediği "kasten öldürme" suçundan müebbet, Sevda Doğramacı'ya yönelik işlediği "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca sanığın "silah bulundurma suçundan" da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın yeniden cezaevine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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