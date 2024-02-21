Dünyaca ünlü eski futbolcu Survivor'a geliyor! Acun Ilıcalı, Ronaldinho bombasını patlattı
Survivor All Star’ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın verdiği haber herkesi heyecanlandırmıştı. Acun Ilıcalı dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a katılacağını söylerken akla ilk başlarda Mesut Özil gelmişti. Yayınlanan yeni bölümde merak edilen dünyaca ünlü eski futbolcu belli oldu.
Survivor All Star’a yeni yarışmacılar katılmaya devam ederken Batuhan ve Ayşe Yüksel iddialarından sonra Acun Ilıcalı tanıtımda söyledikleriyle herkesi heyecanlandırmıştı.
Acun Ilıcalı’nın yarışmacı Sercan Yıldırım’la olan diyaloğunda "Geçen bir arkadaşım aradı geleyim mi dedi, 'gel' dedim. Sercanlar iyi takım var oynayalım o da sağ olsun kırmadı gelecek" dedi.
Sercan ise "Abi çok merak ettim" deyince Ilıcalı, dünyaca ünlü eski bir futbolcu olduğunu söyledi.
Bu gelişmelerin ardından Ilıcalı'yla yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde spor yaptığı görüntüleri paylaşan Mesut Özil'in Dominik'e gideceği öne sürüldü. Yayınlanan yeni bölümde merak edilen dünyaca ünlü eski futbolcu belli oldu.