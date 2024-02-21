BIST 9.312
DOLAR 31,01
EURO 33,67
ALTIN 2.020,70
HABER /  GÜNCEL

Adana'da bin 893 adet sahte altın ele geçirildi

Adana'da bin 893 adet sahte altın ele geçirildi

Adana'da sahte darphane baskılı düşük ayarda piyasa değeri 9 milyon TL olan bin 893 adet çeyrek, yarım ve tam altın ele geçirildi.

Abone ol

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte darphane baskılı düşük ayarda altın üretimi yapan bir yere operasyon düzenledi. Operasyonda bin 590 çeyrek altın, 104 yarım altın ve 199 tam altın ele geçirildi. Ele geçirilen düşük ayarda sahte darphane baskılı altınların piyasa değerinin 9 milyon TL olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li başkan adayı son gün istifa etti
CHP'li başkan adayı son gün istifa etti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Evli çifte süpermarkette kurşun yağdırmıştı! İstenen ceza belli oldu
Evli çifte süpermarkette kurşun yağdırmıştı! İstenen ceza belli oldu
Yurtlarda artan yemekleri, gençler ihtiyaç sahiplerine taşıyor!
Yurtlarda artan yemekleri, gençler ihtiyaç sahiplerine taşıyor!
Hakan Bayrakçı'dan DEM Parti'nin son dakika başvurusuyla ilgili dikkat çeken analiz
Hakan Bayrakçı'dan DEM Parti'nin son dakika başvurusuyla ilgili dikkat çeken analiz
Yetersiz su tüketimi eklem ağrılarına neden olabilir!
Yetersiz su tüketimi eklem ağrılarına neden olabilir!
Ramazan davulcusu başvuruları başladı
Ramazan davulcusu başvuruları başladı
Milli muharip Uçak KAAN ilk kez uçtu
Milli muharip Uçak KAAN ilk kez uçtu
Kavga eden çocuklarını ayırmaya çalışan baba kanlar içinde kaldı
Kavga eden çocuklarını ayırmaya çalışan baba kanlar içinde kaldı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
İYİ Parti'den aday olan eski CHP'lilerden Özgür Özel'e sitem: Sözünde durmadı
İYİ Parti'den aday olan eski CHP'lilerden Özgür Özel'e sitem: Sözünde durmadı
Siirt'te kaçak avcılık yapan 1 kişiye para cezası kesildi
Siirt'te kaçak avcılık yapan 1 kişiye para cezası kesildi